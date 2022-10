Covid-19 : les nouveaux vaccins contre le virus ciblent aussi Omicron

Une patiente reçoit un nouveau vaccin pour sa dose de rappel contre le Covid-19, lundi 3 octobre. "Je suis venue me vacciner (…) par souci de prévention et de précaution vis-à-vis des autres", explique-t-elle. Le nouveau vaccin cible la souche originelle du virus, mais aussi le variant Omicron, à l'origine des contaminations en France. Lundi, seul le vaccin de Moderna est disponible, mais celui de Pfizer le sera dans quelques jours.

Une augmentation des cas de Covid-19

En France, 17 millions de personnes sont éligibles à la quatrième dose de rappel. Il s'agit des personnes de plus de 60 ans, des adultes à risque de forme grave et leur entourage ou des soignants. Parmi les concernés, nombreux ne se pressent pas pour le moment. Pourtant, l'épidémie connaît un regain. Dimanche 2 octobre, 37 453 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés, soit une augmentation de 19,4 % en sept jours. "Les personnes âgées, la plupart, ont été vaccinées il y a plus de six mois, c'est important qu'on revaccine maintenant", indique le Dr Jean-Paul Hamon, médecin généraliste de la fédération des médecins de France.