Covid-19 : les Français se disent favorables au passeport vaccinal

A. Bourse, E. Cornet, C. Hilary, O. Darmostoupe, C. Beauvalet France 3 France Télévisions

Faudra-t-il présenter un certificat de vaccination contre le Covid-19 pour aller au restaurant, au théâtre ou prendre l'avion ? L'idée d'un passeport vaccinal est approuvée par de plus en plus de Français. Selon un sondage Ifop pour Le Parisien, 62 % des Français souhaitent que la vaccination soit obligatoire pour voyager à l'étranger ou prendre l'avion. 60 % veulent qu'elle soit imposée pour se rendre dans un hôpital, une maison de retraite ou un Ehpad, et 52 % la préconisent pour emprunter les transports en commun.

Le gouvernement est réticent

En revanche, ils sont plus partagés pour l'école, les lieux de culture ou les entreprises. Le gouvernement, lui, se montre réticent à cette idée de passeport vaccinal. "C'est un débat qui, aujourd'hui, je crois, n'a pas lieu d'être. Je crois qu'il serait choquant de dire, alors qu'on débute encore partout cette campagne de vaccination en Europe, qu'il y a un passeport avec des droits plus importants pour certains que pour d'autres", a déclaré Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, sur franceinfo, dimanche 17 janvier.