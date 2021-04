Covid-19 : la France bat son record de vaccinations en une journée

Un centre de vaccination du 7e arrondissement de Paris se retrouve parfois avec des doses de vaccin en plus à la fin de ses rendez-vous de la journée. Des infirmières viennent alors proposer ce surplus à des personnes qui patientent dans une file d’attente à l’extérieur. La priorité est donnée aux plus âgés, mais la liste est longue. De nombreux Français sont pressés de se faire vacciner, et le pays a d’ailleurs battu son record de vaccinations, vendredi 9 avril, avec 510 267 personnes piquées en une journée.

De longues files d’attente

À Aubusson, dans la Creuse, un centre de vaccination a été ouvert sans rendez-vous. Dès six heures du matin, soit deux heures avant son ouverture, des dizaines de personnes se pressaient devant la porte. 300 personnes ont pu se faire vacciner. À Belfort (Territoire de Belfort), les doses sont enfin arrivées en nombre : résultat, un nouveau centre de vaccination va ouvrir dès lundi. Plus de 10 millions de Français ont reçu une première dose, en date du samedi 10 avril.