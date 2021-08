Covid-19 : des sessions nocturnes de vaccination en Israël

Après Tel-Aviv, Jérusalem a lancé sa campagne de vaccination contre la Covid-19 en nocturne. Une Israélienne de 69 ans reçoit sa troisième dose de vaccin Pfizer. "Il est important de faire un rappel, il est important d’avoir des anticorps pour se protéger contre les nouveaux variants", confie une patiente. Les personnes de plus de 50 ans et les enfants de plus de 12 ans peuvent recevoir une dose de rappel jusqu’au petit matin. Objectif : endiguer la flambée des infections dues au variant Delta qui poursuit sa progression dans le pays.

Une troisième dose indispensable ?

Mais une troisième dose est-elle indispensable ? "On n’a pas d’arguments définitifs pour savoir si oui ou non il est indispensable. Ce que l’on sait, c’est que les anticorps neutralisants acquis à la suite d’une vaccination ou d’une infection naturelle diminuent avec le temps. Une troisième dose administrée six mois après la première dose permet de réaugmenter de manière massive cette réponse anticorps", explique en direct dans le 23h le professeur Bruno Mégarbane, chef du service réanimation à l’hôpital Lariboisière (Paris).