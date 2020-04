Tous à la maison ! Yoga, méditation... comment détendre la famille pendant le confinement ?

Nouvel épisode de notre émission spéciale "Tous à la maison" du podcast Salut l'info !, à retrouver du lundi au vendredi sur la radio franceinfo à 15h21, 19h51 et 22h51. Au programme aujourd'hui : relaxation ! (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les 7-11 ans peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Joie, colère, tristesse... en plein confinement, les émotions se bousculent à la porte de notre cerveau. Mais comment les gérer et retrouver le calme ? Sur notre répondeur pour enfants, beaucoup d'entre eux partagent leur technique : Alice, 10 ans, crie dans un coussin pour se défouler. Ethan, 9 ans, se réfugie dans sa cabane.

"Ma cabane", c'est justement le nom d'une ligne téléphonique tenue par des médecins pour les parents et enfants angoissés ou stressés pendant ce confinement. Une ligne ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h au 01 82 88 23 28. On en parle avec l'une de ses fondatrices, la pédopsychiatre Marie Touati-Pellegrin.

Méditer pour se détendre et se reconcentrer

Au programme aussi : le yoga, conseillé par Ola, 7 ans. Avec un petit exercice pratique tiré de l'application BayaM. De son côté, Yaël, 9 ans, préfère la méditation... Mais c'est quoi au juste, la méditation ? On en parle avec un spécialiste du sujet, le psychiatre et médecin Christophe André. Il a notamment réalisé un série "3 minutes à méditer" sur France Culture ainsi que des livres sur le sujet. "La méditation, ce n’est ni dormir ni réfléchir", explique-t-il aux enfants, "on regarde ce qui se passe à l’intérieur de nous". Avant de donner un petit exemple d'exercice de respiration car même les enfants peuvent s'y mettre avec leurs parents. "Ça va nous apprendre à nous calmer, nous détendre, nous reconcentrer et bien ce sont des choses qui peuvent nous servir." Il existe aussi des applications ou albums pour s'y mettre comme Voltaire et les Zamizen, Petit Bambou ou Calme et attentif comme une grenouille.

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.