Tous à la maison ! Comment partir en vacances... dans son salon

Nouvel épisode de notre émission spéciale "Tous à la maison" du podcast Salut l'info !, à retrouver du lundi au vendredi sur la radio franceinfo à 15h21, 19h51 et 22h51. Ce lundi, on part en vacances... à domicile ! (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Chaque jour, les enfants racontent leur confinement dans notre rendez-vous franceinfo junior, transformé pour l'occasion en émission spéciale "Tous à la maison !" Les 7-11 ans peuvent laisser leurs questions sur le Covid-19, leurs conseils pour s'occuper ou leurs tracas sur notre répondeur pour enfants au 01 47 79 40 00. Du lundi au vendredi, avec le magazine Astrapi, l'équipe du podcast pour enfants "Salut l'info !" leur répond à l'antenne.

Pour beaucoup d'enfants, en ce moment, ce sont les vacances d'avril... À cause du confinement, si les enfants ne peuvent pas aller en vacances, ce sont les vacances qui viennent à eux ! Dans l'émission du jour, Inès, 9 ans et demi, raconte comment elle donne des airs d'hôtels et de soleil à sa maison. Au micro, Rémi d'Astrapi donne aussi des conseils pour s'organiser des vacances... dans son salon, préparez vos valises ! Ambiance garantie. Pour parfaire le tout, on écoute une recette de glace coco, et on organise une soirée pyjama avec l'aide d'Eléonore, 8 ans et demi, et son frère Charles, 6 ans et demi.

Si votre enfant se pose des questions, s'il a des conseils à partager ou s'il veut nous raconter son expérience du confinement, notre répondeur "Salut l'info !" est ouvert tous les jours au 01 47 79 40 00. "Tous à la maison", un podcast présenté par Estelle Faure, à réécouter sur les applications Radio France, BayaM et Apple Podcast, sur les sites de franceinfo et Astrapi.