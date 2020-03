Somme : des fleurs en papier pour remercier le personnel hospitalier

L'école de la commune de Moreuil, dans la Somme, a beau être fermée, comme tous les établissements scolaires du pays à cause de l'épidémie de Covid-19, les élèves ne chôment pas. À la demande d'une des institutrices, ils ont pour mission de dessiner des fleurs et d'afficher leurs œuvres devant leur maison. Le but de l'opération : rendre hommage au personnel hospitalier, en première ligne dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

Les enfants ne sont pas les seuls à suivre cette initiative

"On a reçu un mail de la maîtresse nous disant de peindre des fleurs et de les accrocher à la maison pour que tout le monde les voie", explique un élève de CM1. Les enfants n'ont pas été les seuls à être séduits par cette idée. La mairie affiche aussi des fleurs sur sa devanture en singe de solidarité. "On a beaucoup à apprendre des enfants. Ils sont dégagés de toutes colorations politiques", s'enthousiasme le maire de Moreuil.