Crise sanitaire : le mouvement de solidarité #PourEux continue d\'agir

Lentilles, soupe de légumes et mousse aux fruits rouges : c'est le repas que concocte Emma Iches, blogueuse culinaire et cuisinière bénévole, au profit de personnes sans abri, mardi 29 décembre. Elle a été l'une des premières à s'engager dans le mouvement #PourEux, né pendant le confinement de mars. "J'ai eu envie, comme beaucoup de gens, je pense, de participer, à l'effort de guerre, c'est-à-dire être utile à la communauté", témoigne-t-elle. Pendant le premier confinement, elle préparait jusqu'à dix repas par jour et continue de cuisiner pour le mouvement, avec les produits qu'elle utilise pour ses ateliers de cuisine.

De la "chaleur humaine"

12 paniers soigneusement préparés vont être distribués par Théo Egnell, l'un des livreurs bénévoles. Le jeune homme de 24 ans est depuis longtemps un habitué des maraudes, mais, depuis qu'il a découvert le mouvement, il apporte des repas quasiment tous les jours. "C'est cool de penser à nous, de ramener un café, de parler un petit peu, un peu de chaleur humaine", confie dans un sourire Marco De la Noix, en passe d'être expulsé de son logement social. Depuis ses débuts, le mouvement s'est étendu dans toute la France.

Le JT

Les autres sujets du JT