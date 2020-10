Coronavirus : les dons pour les soignants se concrétisent en matériel

Au plus fort de la crise sanitaire, les cagnottes en ligne pour venir en aide aux soignants ont été créées par milliers. À quoi ont servi les millions d’euros donnés ? Dans le service de cardiologie de l’hôpital Robert-Ballanger d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), du matériel vient d’être livré pour équiper les salles de repos des infirmières. Des équipements achetés grâce aux dons récoltés par l’association Solidarité avec les soignants. Créée par l’humoriste Anne Roumanoff, elle fournissait du matériel de protection avant de s’occuper au confort des soignants.

"Gratifiant et valorisant"

Dans le service de rééducation, d’autres dons arrivent : un réfrigérateur et une cafetière. "On ne s’attendait pas à cet élan de solidarité, cette reconnaissance non plus. C’est particulièrement gratifiant et valorisant", se félicite Ruth Mamane, cadre de santé. D’autres dons attendent d’être distribués dans les sous-sols de l’hôpital : bouilloires, radios, cafetières, four à micro-ondes. Parmi les donateurs, Nathalie Roussel, qui a donné pour la première fois...