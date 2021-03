A Besançon, l’association Les Josettes lutte contre la précarité étudiante

Ce jour-là, devant les locaux de la faculté de Lettres de Besançon, les étudiants découvrent un véritable petit marché en plein air. Derrière les étals, les membres des Josettes proposent gratuitement des denrées alimentaires, des produits d’hygiène, des vêtements…Une initiative qui remporte, tout de suite, un vif succès. "Cela fait un quart d’heure qu’on est là et les sacs se vident déjà. On voit qu’on a un réel besoin", constate l’une des bénévoles de l’association. Les distributions ont lieu un jeudi sur deux dans la cour de l’Université. Et tous les étudiants peuvent en profiter, sans condition de ressources.

L’association bisontine Les Josettes a vu le jour en septembre 2020 pour venir en aide à tous ces étudiants qui, avec la pandémie, ont perdu leur petit boulot ou que les parents ne peuvent plus aider financièrement. Ce collectif d’étudiants bénéficie de dons en provenance d’associations caritatives, de commerçants ou de particuliers. Un formidable élan de solidarité qui fonctionne à merveille.