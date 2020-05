Sarthe : au Mans, les habitants fêtent déjà le déconfinement

À la veille du déconfinement, les habitants du Mans, dans la Sarthe, sont impatients de retrouver quelques libertés. "Il y a de la bonne humeur", décrit le journaliste Vincent Lamhaut, en direct de la ville, dimanche 10 mai. "Les habitants sont sortis, on trinque, on écoute de la musique, on fête le déconfinement, un petit peu en avance", explique le journaliste de France 3.

Entre impatience et inquiétude

Pour l’occasion, les habitants du quartier ont installé une guirlande artisanale avec du tissu, des chaussettes et des intercalaires. "Le sentiment qu’on ressent au Mans, c’est l’impatience de pouvoir sortir librement sans cette attestation qui nous a suivi pendant deux mois, de revoir nos proches, nos familles et nos amis", décrit Vincent Lamhaut. Il y a également l’inquiétude d’une seconde vague de l'épidémie.

