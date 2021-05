Roland-Garros : les amateurs de tennis de retour dans les gradins

L'ambiance est de retour dans les gradins, dimanche 30 mai à Roland-Garros. "C'est vrai qu'il y avait des sourires ce matin ici, déjà parce qu'il fait beau, et puis parce que ça y est, le public peut voir du sport en vrai, du tennis de haut niveau qui plus est : 5 388 spectateurs sont autorisés aujourd'hui. Certes on est loin des 38 000 spectateurs qui peuvent venir en temps normal, mais il y a déjà de l'ambiance, surtout sur les petits courts", explique le journaliste France Télévisons Grégory Naboulet.

Un protocole sanitaire à respecter

Le tournois de tennis Roland-Garros se remplit de spectateurs qui se sentent aujourd'hui privilégiés. "Il ne vas pas y avoir grand monde cette année donc ça va être sympa, oui", se ravit un amateur de tennis. Dans les gradins, le port du masque est obligatoire, et la distanciation sociale doit être respectée. Pour rentrer sur les courts annexes, les places sont limitées. "Il y a un vrai protocole sanitaire, mais que l'on respecte volontiers pour avoir le plaisir et le privilège d'être présent aujourd'hui", note un spectateur.