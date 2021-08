Quarantaine au retour : les Allemands quittent le sud de la France

L’Allemagne a décidé d’imposer, à partir de dimanche 8 août, une quarantaine aux voyageurs non-vaccinés qui viennent d’Occitanie, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Conséquence, des touristes allemands écourtent leurs vacances en France.

Une famille de touristes allemands a décidé d’écourter ses vacances dans un camping situé à Saint-Raphaël, dans le Var. "On a décidé de partir plus tôt, sinon on devra rester en quarantaine. Un jour de moins ici, c’est cinq jours de moins en prison à la maison", explique le père, prêt à prendre la route pour l’Allemagne, samedi 7 août.





Dix jours d’isolement

Pour la directrice du camping, c’est une difficulté de plus à gérer. "Sur 21 séjours, nous avons aujourd'hui perdu 11 familles qui rentrent en Allemagne à la suite des annonces", chiffre Aurore Laroche, directrice du camping Esterel. Car à partir de dimanche, les Allemands non-vaccinés qui ont séjourné en PACA devront respecter dix jours d’isolement. Si les parents d’une famille ont reçu leurs deux doses de vaccin, ce n’est pas le cas de leurs filles. Si au bout de cinq jours leur test est négatif, elles pourront sortir de quarantaine.