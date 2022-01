Covid-19 : le certificat de rétablissement obtenu après un test positif sera valable quatre mois, et non plus six, annonce Olivier Véran

A compter du 15 février, le certificat de rétablissement, obtenu à l'issue d'un test positif, ne sera plus valable que quatre mois au lieu de six auparavant, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une vidéo partagée vendredi 28 janvier sur les réseaux sociaux. "Les personnes ne pouvant réaliser leur rappel dans les temps car elles ont été infectées par le Covid-19, pourront utiliser leur certificat de rétablissement à partir de 11 jours après l'infection et jusqu'à 4 mois pour les 18 ans et plus", détaillait la veille le ministère de la Santé sur son site internet.

Ce certificat "prouve que vous avez été testé positif au Covid-19 : c'est le résultat positif de ce test RT-PCR ou antigénique (...) Un autotest ne permet pas d'avoir un certificat de rétablissement", peut-on encore lire.

Ce message est un appel à la mobilisation pour la vaccination.

Protégez-vous. pic.twitter.com/SiBPPhD6An — Olivier Véran (@olivierveran) January 28, 2022

Cette annonce met en cohérence les règles du pass vaccinal avec la politique "une injection = une infection", mise en avant par le gouvernement depuis le début de la campagne de vaccination. Ainsi, le pass vaccinal sera également désactivé au bout de quatre mois après la dernière injection de vaccin pour les personnes n'ayant pas reçu leur dose de rappel. L'Assurance-maladie vous aide à calculer la date à laquelle vous devez recevoir votre rappel.

Dans son message, qu'il qualifie d'"appel à la mobilisation pour la vaccination", Olivier Véran se félicite que "plus de 35 millions de Français" aient reçu leur dose de rappel. "C'est beaucoup, mais ce n'est pas encore assez", prévient le ministre.