Covid-19 : Gabriel Attal évoque une possible fin du pass vaccinal dès "fin mars, début avril"

Le porte-parole du gouvernement, qui s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres, a notamment évoqué l'amélioration des chiffres du Covid-19 et l'espoir d'une levée de nouvelles mesures.

Le gouvernement a fait part d'un espoir : que "fin mars-début avril nous puissions lever le pass vaccinal." A l'issue du Conseil des ministres, mercredi 9 février, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est exprimée sur les possibilités offertes à moyen terme par la décrue des contaminations au Covid-19 : "Il y a des raisons d'espérer qu'à cet horizon de temps la situation se sera suffisamment améliorée pour que nous soyons en mesure de lever ses ultimes mesures", a-t-il ajouté.

Des propos qui font échos à ceux du président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, interrogé plus tôt mercredi devant la mission d'information du Sénat. La situation sanitaire pourrait évoluer suffisamment vite dans les prochaines semaines pour justifier de mettre fin au dispositif "d'ici fin mars-début avril", avait déclaré le professeur d'immunologie, précisant qu'il faudrait pour cela néanmois atteindre un taux d'incidence "au moins 10 ou 20 fois moins élevé qu'aujourd'hui, et surtout que la surcharge hospitalière actuelle ait disparu."

Evoquant les chiffres des contaminations, Gabriel Attal s'est réjoui que "la baisse franche, nous y sommes." Mardi soir, Santé publique France dénombrait 235 267 nouveaux cas, contre 416 896 sept jours plus tôt. La moyenne des cas sur la semaine – témoin le plus fiable de la tendance réelle des contaminations enregistrées – diminuait également, à 211 716. A l'hôpital, 3 555 patients Covid se trouvaient en soins critiques, contre 3 751 mardi dernier. Enfin, le taux d'incidence s'élevait mardi à 2498 contaminations pour 100 000 habitants.

Des mouvement anti-pass vaccinal qui "cherchent à capitaliser sur cette lassitude"

Interrogé sur les appels lancés sur les réseaux sociaux à "rouler sur Paris" contre le pass vaccinal, le porte-parole a déclaré que le gouvernement était "lucide, parfaitement conscient, qu'il y a une lassitude vis-à-vis de cette épidémie et des mesures qui continuent à s'appliquer". "Il y a plus que quelques centaines de milliers de personnes qui en ont marre de vivre avec ce virus et, en France comme partout dans le monde, des mouvements politiques, souvent radicaux, ont cherché à capitaliser sur cette lassitude", a ajouté Gabriel Attal.

Mais "la France est probablement l'un des pays d'Europe qui a pris le moins de mesures contraignantes, qui entravent la liberté de ses concitoyens", a fait valoir le porte-parole. "Nous avons fait ce choix de limiter au maximum les mesures de restriction grâce notamment aux (...) pass sanitaire hier, au pass vaccinal aujourd'hui", a-t-il ajouté, en assurant que ces mesures seront levées "dès lors que la situation s'améliore".