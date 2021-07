Manifestations contre le pass sanitaire : "Vos droits ne peuvent pas être les mêmes", répond Emmanuel Macron

Au lendemain de manifestations contre le pass sanitaire, Emmanuel Macron a voulu continuer à convaincre. En déplacement à Luz Ardiden (Hautes-Pyrénées), le président de la République s'est exprimé hors micro jeudi 15 juillet devant la presse, après l'arrivée de la 18e étape du Tour de France qu'il a également suivi dans la voiture du directeur de la course.

Selon la journaliste de franceinfo présente à cet entretien, le chef de l'État entend "laisser" à ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner "la responsabilité" de leur choix, mais leur dit également : "Vos droits ne peuvent pas être les mêmes parce qu'ils supposent des devoirs". Pour lui, "la liberté de chacun dépend aussi du civisme de l'autre" et c'est cela être une nation.

Refus de parler de fracture vaccinale

"On ne peut pas refuser délibérément d'utiliser une arme quand on en dispose", déclare Emmanuel Macron à propos du vaccin. Il refuse de parler de fracture vaccinale, comme on peut parler de fracture sociale ou de fracture numérique, puisqu'il estime qu'aujourd'hui, le pays est en capacité de vacciner tout le monde.

Après les manifestations qui ont rassemblé 17 000 personnes en France, Emmanuel Macron assure qu'il respecte les oppositions mais réfute fermement l'emploi du mot "dictature". Il dénonce des "manipulations cyniques" à des fins politiques. Selon lui, les mots ont un sens et c'est justement en les vidant de ce sens qu'on menace la démocratie.