DIRECT. Nouvelle journée de mobilisation contre le pass sanitaire en France

Ce qu'il faut savoir

Un huitième samedi consécutif dans la rue pour les opposants au pass sanitaire alors que la France devrait franchir mi-septembre le seuil des 50 millions de primo-vaccinés. Plus de 200 manifestations sont prévues samedi 4 septembre en France pour protester contre cette mesure mise en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Alors que 67% des Français approuvent l'instauration du pass sanitaire, selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro publié vendredi, les autorités attendent "entre 130 000 et 170 000" manifestants, dont "17 000 à 27 000" personnes à Paris, où cinq cortèges sont prévus, a précisé une source policière à l'AFP.

La mobilisation a faibli au cours des dernières semaines, avec 160 000 manifestants recensés samedi dernier par le ministère de l'Intérieur. Le collectif militant Le Nombre jaune, qui publie un décompte ville par ville, avait de son côté comptabilisé 323 294 manifestants "minimum" samedi dernier.

La vaccination sans rendez-vous tout le week-end. Samedi et dimanche, il sera possible de se faire vacciner contre le Covid-19 sans rendez-vous. "Tous les centres de vaccination proposeront de la vaccination sans rendez-vous ce week-end, des opérations éphémères seront mises en place sur le territoire et il sera toujours possible de se vacciner dans un grand nombre de centres commerciaux", a indiqué le ministère de la Santé.

La vaccination à l'école à partir de 12 ans. Collèges et lycées contribuent désormais à la campagne de vaccination, ouverte seulement aux plus de 12 ans. Des "équipes mobiles" vont être déployées dans certains établissements et des groupes d'élèves volontaires seront acheminés vers les centres de vaccination. Dans les cortèges, la vaccination des plus jeunes est farouchement rejetée par nombre de manifestants. Au 30 septembre, le pass sanitaire devrait devenir obligatoire pour les 12-17 ans lors des sorties scolaires.



La vaccination obligatoire pour toutes les personnes majeures en Nouvelle-Calédonie. Dans cet archipel qui a enregistré 136 cas et où le virus n'a causé aucun décès depuis le début de la pandémie, la mesure est destinée à empêcher le virus d'entrer et de circuler.