Covid-19 : votre pass sanitaire sera-t-il désactivé samedi ?

Il a attendu le dernier moment pour recevoir sa troisième dose. Résultat : Thibault, 28 ans, va devoir faire sans pass sanitaire pendant une semaine. Il faut en effet attendre sept jours après l’injection pour que le pass soit à jour. Un sésame indispensable pour de nombreux Français. “Pour tout et n’importe quoi, on est obligés d’avoir le pass sanitaire, sinon on ne peut pas vivre”, confirme un jeune homme, interrogé par France 3 au centre de vaccination de Saint-Quentin-en-Yvelines.

560 000 Français n’ont pas reçu leur troisième dose

À partir du samedi 15 janvier 2022, il faudra avoir reçu sa troisième dose de vaccin sept mois maximum après la deuxième, afin de garder son pass sanitaire. Sont exemptés celles et ceux qui ont contracté le Covid-19 entre les deux injections. Dans les centres de vaccination, le regain d’activité tant attendu n’a pas eu lieu. Selon le ministère de la Santé, 560 000 personnes n’ont pas reçu leur troisième dose dans les temps. Ils pourraient donc perdre leur pass sanitaire dès demain.