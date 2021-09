Centres commerciaux : selon la situation épidémique, le pass sanitaire ne sera plus obligatoire

Mercredi 8 septembre, devant un centre commercial de Seine-et-Marne, il ne sera plus demandé aux clients de présenter un pass sanitaire. Ce sera ainsi dans tous les départements dont le taux d'incidence est inférieur à 200 cas positifs pour 100 000 habitants, et où la baisse est continue depuis une semaine. D'une trentaine de départements concernés, il n'en restera plus que huit, surtout dans le sud-est de la France. Le pass sera encore demandé dans 64 établissements de plus de 20 000 mètres carrés.

Une fréquentation en baisse pour les commerçants

Cette mesure est un soulagement pour la gérante d'un magasin de cosmétique, qui a vu la fréquentation de sa boutique baisser d'un tiers depuis son instauration. "Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils allaient boycotter le centre, parce que pour eux c'était juste inadmissible de mettre un pass sanitaire dans un centre, pour aller faire ses courses" rapporte Angélique Oger.