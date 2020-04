Pâques : cérémonie en très petit comité à Notre-Dame de Paris

La messe de Pâques, vendredi 10 avril, a été annulée en raison du confinement imposé en période de pandémie de coronavirus. Une cérémonie en petit comité a tout de même eu lieu. “C’est une cérémonie très particulière qui est en train de s’achever à Notre-Dame de Paris, parce qu’elle a lieu en plein confinement et donc en tout petit comité. Il y a tout au plus une dizaine de personnes autour de Monseigneur Aupetit, l’archevêque de Paris, comme le comédien Philippe Torreton ou encore le violoniste Renaud Capuçon”, rapporte le journaliste François Beaudonnet, en duplex non loin de la cathédrale.

Une contamination au plomb toujours présente

“Elle a lieu un an presque jour pour jour après l’incendie de la cathédrale, alors des précautions particulières sont prises. On a vu tout à l’heure Renaud Capuçon jouer un morceau avec une combinaison blanche de la tête aux pieds. Il portait également des bottes, parce que la cathédrale est encore contaminée au plomb. C’est une cérémonie particulière pour les catholiques, parce qu’elle marque le début du week-end pascal. On a le sentiment que Notre-Dame de Paris, cathédrale meurtrie, est au diapason d’un pays meurtri lui aussi”, conclut-il.