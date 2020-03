OnVousRépond : toutes vos interrogations sur le coronavirus

Est-il risqué de promener son jeune garçon de neuf mois ? "L'attestation dérogatoire autorise les promenades pendant une heure pour un enfant. Si l'enfant n'est pas en contact avec d'autres personnes, et si vous-même ne touchez pas de surfaces contaminées et ensuite l'enfant, si vous respectez toutes les règles, alors il n'y a aucun risque", répond Damien Mascret.

Le savon très fiable

Les produits ménagers usuels sont-ils suffisants pour nettoyer ? "La plupart des produits dégraissants sont efficaces car le virus est protégé par une couche graisseuse. Pour les surfaces, on recommande habituellement de prendre de l'eau de javel diluée à 0,5%. C'est ce qui sera le plus efficace", explique le médecin. Enfin, peut-on utiliser le même savon au sein du même couple ? "Etant très efficace, cela ne pose pas de problème particulier. Avec l'eau qui va couler, on va éliminer tout ce qu'il y a à la surface. Dans un couple, il est impossible de supprimer toutes les interactions de toute façon", réagit Damien Mascret.

