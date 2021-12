Nouvel An : un réveillon de plus entaché par l'épidémie de Covid-19 ?

F. Griffond, J. Wild, V. Lucas, France 3 Franche-Comté, C. Berbett-Justice

En 2021, il se pourrait que certains passent leur tour pour la Saint-Sylvestre. "Je ne veux pas prendre de risque. Bien que vaccinée, on l'attrape donc ce n'est pas la peine d'être encore malade", confie un passant. Nombreux favoriseront les réunions en tout petit comité pour l'occasion. Parmi les commerces touchés par cette baisse de régime, on trouve certaines boutiques de farces et attrapes, dont le chiffre d'affaires est inférieur de 30% par rapport à une année normale.

Congé forcé pour les restaurateurs

Les restaurateurs font également face à une absence de commandes pour le réveillon du Nouvel An. Suite à cette situation, certains ont été mis en congé forcé. "Les frigos sont vides. D'habitude toutes les échelles sont pleines, et prêtes à partir en salle des fêtes ou chez des particuliers", déplore un restaurateur. Les discothèques, fermées depuis le début du mois de décembre, devront quant à elle attendre après le 27 janvier pour ouvrir à nouveau leurs portes.