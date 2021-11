Martinique : l'île de nouveau marquée par les violences nocturnes

À Fort-de-France, les habitants ont connu une nuit marquée par des détonations et des feux sauvages, alors que certains détenteurs de barrages routiers échangent des tirs d'armes à feu avec les forces de l'ordre. Une ambiance qui terrifie les habitants, alors qu'ils observent les face à face entre jeunes et policiers. Près de six policiers ont été blessés sur place, alors que des journalistes ont également été pris à partie.

Les pompiers mis en danger

Les conditions sont devenues complexes pour les pompiers, obligés d'intervenir en permanence sur des terrains de plus en plus dangereux, et pris par les flammes des feux sauvages. "S'il y a risque de propagation, on éteint. Si honnêtement il n'y a pas risque de propagation, on n'éteint pas et on ne va pas mettre les agents en danger", déclare le sapeur-pompier Mickaël Roy. Les scènes de pillage et de feux se multiplient à travers l'île, y compris dans les installations médicales.