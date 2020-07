Marchés financiers : la ruée vers l'or

L'or n'a jamais été aussi cher. Et, pourtant le marché est florissant. Investir dans l'or est rentable. "Le lingot de 200 grammes revient à 5 690 euros. En début d'année, il cotait aux alentours de 4 600 euros", explique Laurent Schwartz, président du Comptoir national de l'or.

Le cours est au plus haut

Laurent Schwartz reçoit de plus en plus de ménages qui veulent placer leur épargne. "Notre activité a cru indéniablement. On a multiplié notre chiffre d'affaires par quatre à cinq depuis le début du confinement", précise-t-il. La demande explose et en conséquence, le cours de l'or atteint un cours historique. Parti de 300 dollars l'once soit 31 grammes en 2000, le cours a dépassé son pic de 2011 pour atteindre 1 981 dollars, soit une augmentation de 27% depuis le début de l'année.