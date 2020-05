Julian Bugier célèbre la victoire du 8 mai 1945 dans deux programmes sur France 2

Une image extraite du documentaire "Histoire secrète de la victoire", diffusé le 7 mai sur france 2 (CAPTURE D'ECRAN FRANCE 2)

Après le Débarquement en Normandie, c'est dans les coulisses des derniers mois de la Seconde guerre mondiale que nous plonge Julian Bugier. Ponctué d'événements méconnus et de rebondissements, le film raconte la période la plus meurtrière du conflit, avec des images d'archives et des reconstitutions grandeur nature : "Cette forme narrative donne un regard très émotionnel à des moments d'Histoire que l'on voit d'habitude en noir et blanc et avec une certaine distance", explique le journaliste sur franceinfo. Le prochain numéro d'Histoire secrète racontera la Guerre froide.

Vendredi matin, Julian Bugier sera aux commandes de la présentation de la cérémonie commémorative de la victoire des Alliés. Un hommage bien différent des années précédentes, en raison de l'épidémie de coronavirus : "Il y aura d'abord la force de l'image : un président seul avec son Premier ministre, des Champs-Elysées vides". Pour le moment, aucune interview du chef de l'Etat n'est prévue à l'issue des festivités, "mais je suis preneur !", lance Julian Bugier.