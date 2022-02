Immersion dans un lycée de Saint-Denis : retour sur deux années de pandémie

H. Pozzo, M. Birden, Ch. Vignal, C. Baume, B. Geron, C. Ricco, Images drone : Skydrone film

"Qu’est-ce que vous pensez de ces deux années de Covid-19 ?", interroge Adjmane Brahimi, professeur de mathématiques. "De passer de 10 personnes autour de toi tous les jours parce que ce sont tes amis proches ou tes camarades de classe à juste ta famille proche toute la journée, c’est dur à la longue", répond Maria, 15 ans. Deux ans plus tard, la situation n’a pas vraiment évolué pour Adam, 15 ans : "On remet le masque, il y a les gestes barrières. Ça finit jamais, on est condamnés à vivre avec ça".



"Une ambiance pesante "

La professeure Angèle Consoli, psychiatre et membre du conseil scientifique, est invitée par le lycée. Elle leur demande quelle a été la période la plus difficile à vivre. "La reprise, parce qu’on s’est habitué à travailler chez nous", répond une élève. À la question de savoir s’ils supporteraient une nouvelle pandémie, Nisrine, 15 ans, confie : "Je n’ai pas envie que ça se repasse, c’est une ambiance qui est pesante, on n’est plus proches des gens. Je veux que tout s’arrange".