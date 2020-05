Eurozapping : Volkswagen condamné dans le Dieselgate - Les écoles en Suisse rouvrent entièrement

Volkswagen condamné par la justice allemande. Le Dieselgate, c'est le nom de ce scandale qui a éclaboussé l'automobile allemande il y a cinq ans. A l'aide d'un logiciel caché dans le moteur, le constructeur cachait les émissions polluantes de ses voitures. La juridiction allemande vient de donner raison à un premier plaignant, un retraité qui sera remboursé de l'achat de son véhicule. "C'est un grand jour pour moi, il va servir à toux ceux qui ont porté plainte comme moi", témoigne-t-il. Volkswagen va proposer des solutions à l'amiable pour solder les 60 000 procédures en cours.

Berlin rouvre ses piscines extérieures

En Suisse, le déconfinement se poursuit. Seule la moitié des élèves était rentrés en classe, désormais ils sont tous de retour. Un moment très attendu par tous. Chacun doit respecter les gestes barrières et la distanciation. Fin du confinement également au Kirghizstan. La vie reprend dans cette ex-république soviétique d'Asie centrale. Le port du masque est obligatoire tout comme le gel hydroalcoolique. Dans les bus, il est interdit de se tenir debout, les gens étant trop serrés avant. Le pays recense officiellement 1 400 cas et 16 morts. Enfin à Berlin (Allemagne), les piscines extérieures ont été autorisées à rouvrir, mais les bassins ne peuvent plus être surchargés comme avant.