Eurovision : une cérémonie test à Rotterdam aux Pays-Bas

Samedi 22 mai, la cérémonie de l'Eurovision à Rotterdam aux Pays-Bas aura des allures de test. "Les autorités néerlandaises prennent ce concert test très au sérieux. Ici, il y a 3 500 personnes dans les gradins sans masque, sans distanciations. Pour venir, ils ont dû faire un test négatif. Ils ont aussi dû télécharger une application qui suit leurs mouvements dans la salle. Ils seront testés à nouveau dans cinq jours pour vérifier qu'il n'y a pas eu de contaminations", note le journaliste France Télévisions Alexandre Le Quéré, en duplex depuis Rotterdam, aux Pays-Bas.



200 millions de téléspectateurs pour le plus grand show télévisé européen

"3 500 personnes, c'est 20% de la capacité totale de cette salle. Ici, on se sent donc très privilégiés", poursuit le journaliste, depuis la salle du spectacle. "Devant leurs télévisions, il y aura 200 millions d'européens, puisque l'Eurovision, c'est le plus grand show télé d'Europe."