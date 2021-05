Barbara Pravi future gagnante de l'Eurovision ? Suivez et commentez avec nous la 65e édition du concours

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #EUROVISION

: Je ne saurais que trop vous recommander de jeter un œil au clip de la moldave Natalia Gordienko. Vous aimez Charlie et la Chocolaterie ? Là, c’est plutôt Natalia et les confiseries, avec un titre tout à propos, Sugar (“Sucre”). Ce qui est dommage, c’est que les cornets de glace n’ont pas passé la frontière, et que la chanteuse nous propose une chorégraphie allégée, pardon, épurée, pour cette finale.









: Oui, @Curieux, il n'y a pas d'exigence de nationalité pour représenter un pays. Chaque diffuseur du concours est libre de son choix, pas besoin d'avoir vécu trois ans dans le pays, contrairement aux règles de la fédération internationale de rugby.









: Un pays peut-il toujours choisir un artiste qui n'est pas natif ? Comme Céline Dion pour la Suisse dans les 90's ? Si oui, pourquoi ?

: Au revoir l Espagne 👋

: Pas convaincu il y a une voix mais la musique et la mélodie sont faibles

: elle est très belle cette balade

: Effectivement, ça casse un peu le rythme, qui était dansant jusque-là !

: "Je vais rester, je promets" nous répète le chanteur espagnol Blas Canto, tout seul sur la grande scène de Rotterdam. Et nous, on va y aller. Sa ballade nous endort plus qu’autre chose. Vous l’aurez compris, on passe notre tour, ce n’est pas ce soir que l’Espagne devrait emporter sa première victoire depuis 1969. Comme quoi, il y a toujours pire que la France.

: JE VEUX UN PULL DU GROUPE ISLANDAIS

: Sympa , mais non, pas la Suisse pour moi

: Psychédélique l Islande !

: Le côté décalé des Islandais, j’adore 👍🏼

: J'avais aimé la Belgique... J'adore l'Islande déjantée !!!🤣🤣🤣🤣

: Alors, la Suisse ? L'Islande ? Cette première moitié du concours ? Vous en pensez quoi ?

: Et maintenant l'Islande ! Favori viral de l’édition 2020, Dadi Freyr revient cette année avec 10 years, une déclaration d’amour à sa compagne. Avec le groupe Gagnmagnið, ils devaient être présents sur scène, mais la pandémie en a décidé autrement. Un des membres du groupe a été testé positif au Covid-19, vous allez donc voir l’enregistrement de leur deuxième répétition, effectué plus tôt dans la semaine.











: Si vous êtes adeptes de télé-crochets en tout genre, vous allez sûrement reconnaître Gjon’s (prononcez “John”) Tears, le candidat suisse. Passé par "The Voice" en France, il propose Tout l’univers, l’une des deux chansons tout en français. C’est l'un des favoris du concours et les Suisses sont aux aguets. La francophonie pourrait-elle gagner ce soir ?

: J’aime beaucoup la voix et la mise en scène de la Grèce

: Elle a une très belle voix mais trop violet à mon goût !

: Si sur votre télévision, l’illusion est (presque) parfaite, un journaliste présent sur place nous révèle l’envers du décor… Tout de suite plus terre à terre.

: Moi, je m’appelle Lolita, pardon, Stefania. La jeune femme de 18 ans à peine est la régionale de l’étape. Née aux Pays-Bas de parents grecs, elle a représenté le pays au concours junior en 2016, au sein d’un trio féminin, Kisses. Rendue célèbre par sa participation à The Voice Kids, elle concourt aujourd’hui pour son pays d’origine avec Last Dance.





: @Rafaël Votre question rouvre une plaie béante qui ne s'est jamais refermée. Comment expliquer que l'Europe soit passée à côté des Fatals Picards en 2007 ? Pour paraphraser le Général de Gaulle, les Eurofans sont-ils des veaux ? Concernant les chansons en français, quand un candidat, Sébastien Tellier, a eu l'audace de proposer un texte en anglais, il s'est retrouvé sommé par les politiques de rajouter de la langue de Molière... Donc en fait, on n'a pas vraiment le choix.









: Pourquoi la France persiste et signe dans les chansons en français ces dernièresa années du coup ? L'échec des Fatals Picards a-t-il un lien, avec cela ?

: Quitte à finir dernier comme d’habitude (ou presque), le Royaume-Uni mise sur l’originalité avec des trompettes géantes surplombant leur candidat, James Newman. N’est pas Ibrahim Maalouf qui veut, nous on a passé notre chemin.

: Une bonne nouvelle sur le front de la recherche sur les vaccins : une étude britannique menée par Public Health England montre que les vaccins Pfizer et AstraZeneca sont efficace à 88% contre le variant indien, une fois les deux doses injectées. Si vous lisez l'anglais, le Guardian vous en dira plus.

: La Serbie, le retour des Spice Girls ?

: Bonsoir FI! On a jusqu’à quelle heure pour voter à l’Eurovision?Bonne soirée !

: @vive Russian women Vous avez un gros quart d'heure à l'issue de la dernière prestation, vers 23 heures. Et pour le résultat, ça tombe vers 1 heure du mat'. On compte sur vous jusqu'au bout, hein ! Et comptez sur notre push pour vous réveiller :-)

: Alors moi j'ai vraiment aimé le groupe Belge. Un vrai trip hop que l'on peut écouter tranquillement au quotidien... Rappel de nos 20 ans .... Bises et bon Eurovision 😘

: Vous avez demandé une chanson typique de l’Eurovision ? Ne quittez pas, la Serbie va prendre votre appel. Avec Loco Loco, le trio féminin Hurricane vous propose un voyage direction le pays des cuissardes, des ventilateurs et des mouvements de cheveux devant les ventilateurs disposés à cet effet, en serbe s’il vous plaît.









: @Rafaël Le record est actuellement détenu par la Croate Maja Blagdan et a été établi en 1996.



: Qui détient le record de la note la plus haute chantée pour le moment ?

: Ces dernières années, l'anglais a clairement eu tendance à s'imposer @Bonhomme. Huit des dix derniers gagnants chantaient uniquement en anglais. Seul une chanson en portugais a réussi à s'imposer récemment, sans passage en anglais.

: Pour remporter l’Eurovision, est-ce qu’il vaut mieux chanter dans sa langue d’origine ou en anglais ?

: @Marianne





: Normalement, nos amis portugais chantent dans leur langue natale. Mais catastrophe, avec Black Mamba et leur ballade en anglais, c’est l’un des derniers bastions à refuser la langue de Shakespeare qui cède. Très sympa pour une petite musique d’ambiance dans un bar, moins pour l’Eurovision selon moi, mais mon collègue Pierre Godon affiche clairement sa préférence.

: L’une des favorites JE ME CASSE 🤩🇲🇹🇲🇹

: @un lecteur averti Mais oui, vous me rappelez cette très belle chanson ! Vous allez voir, dans le genre, la Bulgarie de cette année, c'est chouette aussi (vous devinerez ainsi que je ne suis pas hyper fan de la chanson maltaise).











: Bonjour Pierre, il y a deux ans ici même je vous avez fait part de mon coup de. Coeur .. le duo slovène :) c était également votre prestation préférée de la Eurovision 2019 ? Vous en souvenez vous ?

: Place à Malte. Gagnante du concours junior en 2015, Destiny est loin d’être une débutante. Choriste pour la candidate maltaise en 2019, elle faisait aussi partie des concurrents déçus de 2020. Avec Je me casse, elle est dans le trio de favoris, une chanson aux paroles résolument féministe. En revanche, c’est la troisième robe à paillettes argentée de la soirée, on aurait aimé être prévenus pour le dress-code, on aurait fait un effort :-)







: Oh la vache, la Russie c'est bien kitsch ! Dans la pure tradition de l'Eurovision ^^

: Son arrière-grand-mère est l’une des premières Tadjikes à avoir ôté son voile et à avoir travaillé. Le choix de Manizha n’a pas plu à tout le monde dans le pays, une députée du parti de Vladimir Poutine a même proposé d’interdire à la jeune femme de participer.

: Comme un pied de nez au pouvoir, les téléspectateurs russes ont choisi en mars Manizha pour les représenter. Issue de la minorité tadjike, elle est féministe et pro-LGBT. Sa chanson Russian woman veut encourager les femmes à prendre leur indépendance, malgré les remarques misogynes qu’elles peuvent subir.

: C'est déjà arrivé ! L'Irlande l'a même emporté trois fois de suite en 1992, 1993 et 1994.





: Est-ce déjà arrivé que le pays organisateur gagne de nouveau l’Eurovision ?

: Bonsoir @masquée. Les 3 500 chanceux qui peuvent assister à la finale ont tous dû fournir un test PCR négatif de moins de 24 heures pour entrer dans la salle où se tient le concours, ils peuvent donc retirer leur masque quand ils sont à leur place, et doivent le porter dès qu'ils se déplacent.

: Bonsoir. Pas de masque pour le public aux Pays-Bas ?

: Mad about them ? Figurez-vous que vous connaissez forcément une chanson du groupe belge Hooverphonic, qui arrive sur scène. Mais si, Mad about you, que vous avez déjà entendu mille fois, un succès international du groupe qui remonte à 2000. Un peu dans le même style, ils tentent leur chance à l’Eurovision, dans un style bien plus sobre que les prestations précédentes, ça ne fait pas de mal.