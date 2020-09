Emploi des jeunes : des gilets bleus à l’hôpital

Tous les jours, Shanyce Loser enfile son gilet bleu. À 22 ans, elle est chargée d’accueillir et d’orienter les patients de cet hôpital lillois pendant six mois. Une expérience bienvenue pour celle qui espère devenir aide-soignante. "On accueille les gens, on fait les gestes barrières (…), on les guide, certains vont en hospitalisation ou en consultation", explique la jeune femme.



Un dispositif créé par l’association Banlieues Sans Frontières

Vingt-deux jeunes sont en service civique en milieu hospitalier à Lille. Un dispositif créé par l’association Banlieues Sans Frontières. "Il y a une écoute, un échange, il y a du lien social qui se créer, une confiance, donc l’anxiété, l’angoisse commence à disparaître. C’est vraiment pour rassurer le patient lorsqu’il arrive à l’hôpital", explique Christophe Richard, en charge des "gilets bleus". L'hôpital envisage de pérenniser ce service civique.

Le JT

Les autres sujets du JT