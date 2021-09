Emmanuel Macron rend hommage à Samuel Paty et montre la photo de McFly et Carlito

Il a tenu son pari. Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, jeudi 2 septembre, Emmanuel Macron a adressé un message aux Français pour la rentrée et a montré la photo de McFly et Carlito. Il avait promis de le faire en mai dernier lors d'un concours d'anecdotes avec les youtubeurs.

"Cette rentrée se fait avec le virus qui continue de circuler. Face au virus, il y a les fameux gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito", a-t-il dit en montrant un cadre avec les deux auteurs d'une chanson sur la distanciation physique.

Le président a également insisté sur la vaccination pour les adolescents et a rendu hommage à Samuel Paty. "En cette rentrée, j'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty, personne n'a oublié", a-t-il dit. "Cela nous rappelle combien le beau métier d'enseigner est au cœur de la nation, de notre pacte pour nos enfants et pour nous tous."