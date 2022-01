DIRECT. Grève des enseignants contre le protocole Covid-19 : le gouvernement "très en soutien" de Jean-Michel Blanquer, assure Gabriel Attal

Mieux communiquer, mieux former et donc mieux soigner. Voici l'ambition de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, dévoilée aujourd'hui. Cette maladie inflammatoire et chronique de l'appareil génital est invalidante, ponctuellement, pour 2,5 millions de femmes en âge de procréer, soit une femme sur 10. C'est la première cause d'infertilité en France. Explications et détails.