DIRECT. Covid-19 : nouveau Conseil de défense sanitaire ce matin pour faire le point sur l'épidémie

: "Faisons du sur-mesure par rapport aux régions les plus touchées".



Sur CNews, Ségolène Royal a appelé le gouvernement à "faire du sur-mesure" pour les régions davantage frappées par l'épidémie de Covid-19. Un troisième confinement serait, selon elle, "un très très gros problème, non seulement économique mais aussi psychologique, éducatif, culturel".

: Bonjour @Laurent91. L'efficacité des vaccins contre le Covid-19 déjà sur le marché réside dans leur capacité à empêcher le vacciné de développer des symptômes, si jamais il est exposé au virus (même si on n'est pas certain de la durée de cette protection). En revanche, on ne sait pas encore si le vaccin bloquera la transmission du virus, ce qui permettrait de stopper plus rapidement l'épidémie. Vous pouvez retrouver plus d'informations ici.

: Bonjour FI, je trouve des informations contradictoires sur le net et dans les déclarations des médecins et responsables des laboratoires créateur du vaccin : est-il seulement efficace contre les formes graves du COVID ou bien protège t-il de la contamination? s'il ne protège que des formes graves, il n'empêche pas d'attraper le COVID et de le transmettre... ou est la vérité???

: "Il faudrait revenir à un confinement tel qu'on l'a connu le 16 mars."



"Nous refusons des patients parce que le service est complet", justifie le professeur sur RTL, qui souhaite néanmoins que ce potentiel reconfinement soit "beaucoup plus court", "d'une quinzaine de jours à trois semaines maximum", et ce "avec la fermeture des écoles".





• Jamais deux sans trois ? Un nouveau Conseil de défense se tient ce matin, en visioconférence. Plusieurs élus du Grand Est, où la situation épidémique n'est pas bonne, demandent un reconfinement local. Mais de nouvelles décisions ne devraient pas être annoncées avant le début du mois de janvier.





•Huit départements sont toujours en vigilance orange, pour des risques de neige et de verglas (Puy-de-Dôme, Corrèze, Cantal, Aveyron et Lozère) ou de crues (Landes, Lot-et-Garonne et Gers), en raison du passage de la tempête Bella.



• En 2020, 50 journalistes ont été tués, un nombre à peu près stable par rapport aux 53 journalistes tués en 2019, annonce Reporters sans frontières (RSF) dans son bilan annuel. La plupart d'entre eux "sont assassinés dans des pays en paix", souligne l'association.





• Trois soldats français ont été tués au Mali hier dans l'explosion d'un engin au passage de leur véhicule. Ce drame porte à 47 le nombre de soldats tués depuis le début de l'intervention française dans le pays en 2013.



: Bonjour @Noune, @Gaël et . Non, il n'est pas prévu de prise de parole immédiate, ce Conseil de défense sanitaire étant envisagé comme un point d'étape sur la situation sanitaire, avant une prise de décision probablement début janvier, quand le gouvernement disposera du bilan épidémique de Noël et que les vacances seront terminées.

: Bonjour, Est ce qu une prise de parole est prévue suite au conseil de défense de ce matin ? Bonne journée

: Bonjour à tous. Est il prévu des annonces de la part du gouvernement dans la journée, suite au conseil de défense ? Merci

: Avec le conseil de défense d'aujourd'hui, quand aura-t-on une idée d'un reconfinement? J'ai besoin de le savoir avant le 31 à cause d'engagements.

: "Entre 20% et 30% des commerçants disent qu'ils auront du mal à rouvrir."



Le président de l'association, qui représente une trentaine de fédérations de commerçants, estime sur franceinfo que les commerçants, notamment dans le secteur de l'habillement, ont du mal à se sortir de la crise économique liée au Covid-19. Il demande au gouvernement d'autoriser les commerces à rouvrir les dimanches de janvier.

: Le Covid-19 domine encore l'actualité. Pourtant cette année, il y a eu aussi des bonnes nouvelles, passées parfois inaperçues. J'en ai listé 52 pour vous. (PHOTO12 / GILLES TARGAT / AFP)

: De leur côté, Les Echos font le bilan de la transformation des entreprises face à la pandémie, de la digitalisation aux secteurs en crise.

: Pourquoi les femmes résistent-elles mieux au Covid-19 que les hommes ? Le Figaro s'interroge ce matin en manchette de une et dans un intéressant article.

: Dans les Alpes-Maritimes, "les prémices de la troisième vague sont déjà là", s'inquiète le directeur de l'hôpital de Grasse. Le maire de Nice, Christian Estrosi, souhaite que la campagne de vaccination débute "tout de suite" dans le département. Explications.



: L'Etat américain de New York va prolonger jusqu'à mai 2021 son moratoire contre les expulsions locatives. Le texte annoncé par le gouverneur met en pause les procédures d'expulsion déjà en cours pour 60 jours supplémentaires et interdit toute nouvelle expulsion jusqu'au 1er mai 2021. En cause, les ravages économiques de la pandémie de Covid-19.

: "On n'avait même plus de cercueils" : dix mois après le début de l'épidémie de Covid-19, franceinfo est retourné à Bergame, ville la plus touchée d'Italie. Si la ville semble mieux armée pour faire face à la deuxième vague, sa population veut savoir pourquoi elle a été en première ligne.







