DIRECT. Covid-19 : le gouvernement prolonge de 6 mois les aides pour l'apprentissage jusqu'au 30 juin 2022

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Il est midi, le point sur les titres :



Dès mercredi, il ne sera plus nécessaire de présenter son pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m2, sauf dans neuf départements : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gard, Hérault, Rhône, Seine-Saint-Denis, Var et Vaucluse. Suivez notre direct.



Les talibans ont annoncé avoir pris le contrôle "complet" de la vallée du Panchir, où s'était organisée la résistance à leur encontre. Le Front national de résistance assure conserver certaines "positions stratégiques" et promet de ne pas abandonner le combat. Suivez notre direct.



#GUINEE Des officiers des forces spéciales guinéennes ont affirmé hier avoir capturé le président Alpha Condé, pris le contrôle de Conakry et "dissous" les institutions, lors d'un coup d'Etat condamné par la France. Suivez notre direct.



L'ancien défenseur de l'équipe de France Jean-Pierre Adams, qui était dans le coma depuis 1982, est mort.

: Bonjour @Maquis, il ne sera plus nécessaire dès mercredi de présenter son pass sanitaire pour faire ses courses dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m2... sauf dans 64 centres commerciaux de neuf départements : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse du Sud, Gard, Hérault, Rhône, Seine-Saint-Denis, Var, Vaucluse.

: Bonjour FI ! La Corse ne fait pas partie des départements où le pass n’est plus demandé dans les centres commerciaux ? Merci

: Non ! Y'en a marre des commémorations, des hommages, des cerémonies du souvenir,... depuis des décénnies ! C'est de la parade populiste (avec tout le respect dû aux victimes). On attend des analyses, des solutions, des décisions et des financements !

: si le pire est devant nous , quel en est l'intérêt?

: Je comprends le demande de @murmuroning, mais on ne peut pas commémorer les victimes du Covid… pas encore… parce que (malheureusement) il va y en avoir encore des milliers avant que nous ne soyons débarrassés de cette cochonnerie ! L’OMS n’a t’elle pas annoncé encore 220 000 morts en Europe d’ici à Noël ?

: Plusieurs d'entre vous réagissent en commentaire à la proposition d'une internaute d'organiser un hommage pour les victimes du Covid-19, au lendemain d'une journée de prière en Polynésie à ce sujet. Voici quelques-unes de vos remarques.

: Bonjour @mumunording, plusieurs pays comme l'Espagne, l'Italie ou les Etats-Unis ont déjà rendu hommage aux victimes de la pandémie. En France, la réflexion est "engagée", assurait au printemps le gouvernement, qui a reçu des associations de familles de victimes, mais la date est renvoyée à la fin de l'épidémie.

: Bonjour France Info, toujours aucune journée de commémoration pour les 114000 victimes du Covid. Est ce que la France qui refuse de le faire ou d'autres pays n'ont aussi rien fait pour leurs mort du Covid ? Je vous remercie d'avance pour votre réponse bonne journée à vous cordialement

: Une journée de prière en mémoire des victimes du Covid-19 a eu lieu hier en Polynésie, à l'appel du président du gouvernement local, rapporte La 1ère. La loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905 ne s'applique pas dans ce territoire où la religion est très présente, l'église protestante Ma'ohi et l'église catholique se partageant la majorité des fidèles.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Un confinement strict et généralisé prendra effet dès demain, à midi, en Nouvelle-Calédonie, après la découverte de trois cas de Covid-19 extérieurs à des personnes en quatorzaine. Les établissements scolaires ont déjà fermés et le trafic aérien sera suspendu ce soir, détaille La 1ère.

: Voici la liste des départements dans lesquels le pass sanitaire ne s'appliquera plus, à partir de mercredi, dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 : Isère, Loire, Haute-Savoie, Bas-Rhin, Paris, Yvelines, Essonne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Orientales.

: Il est grand temps de faire un nouveau point sur l'actualité :



Les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 dans les départements "où l'incidence est passée sous 200 pour 100 000 habitants", et où celle-ci est en "baisse continue" depuis une semaine, ne seront plus concernés par le pass sanitaire à partir de mercredi, a annoncé Bruno Le Maire.



Les talibans ont annoncé avoir pris le contrôle "complet" de la vallée du Panchir, où s'était organisée la résistance à leur encontre depuis leur prise du pouvoir en Afghanistan. Le Front national de résistance assure conserver certaines "positions stratégiques" et promet de ne pas abandonner le combat. Suivez notre direct.



Des officiers des forces spéciales guinéennes ont affirmé hier avoir capturé le président Alpha Condé, pris le contrôle de Conakry et "dissous" les institutions, lors d'un coup d'Etat condamné par la France. Suivez notre direct.



: Les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 dans les départements "où l'incidence est passée sous 200 pour 100 000 habitants", et où celle-ci est en "baisse continue" depuis une semaine, ne sont plus concernés par l'obligation du pass sanitaire, précise le ministre de l'Economie.

: Le pass sanitaire ne concernera plus que 64 centres commerciaux à partir de mercredi, contre 178 aujourd'hui, annonce Bruno Le Maire sur BFMTV.

: Comment va-t-on rembourser la dette liée au Covid-19 ? "Nous sommes sortis du 'quoi qu'il en coûte'", rappelle Bruno Le Maire. "Il faudra rétablir les finances publiques" via "la croissance, les réformes de structures", dont la réforme des retraites, et "une règle d'or à valeur constitutionnelle" sur les dépenses publiques, estime le ministre de l'Economie.

: Au moins trois cas de Covid-19 ont été recensés en Nouvelle-Calédonie en dehors de situations de quatorzaine, rapporte La 1ère, ce qui n'était pas arrivé depuis fin juillet. Le plan blanc a été déclenché.

: Pour la sociologue du travail, les changements induits par le télétravail "s'inscrivent dans des tendances longues qui ont largement précédé la crise sanitaire : la flexibilité, l'individualisation du travail, la rationalisation des espaces, avec la réduction des mètres carrés ou le 'flex office' (absence de bureaux attribués)". Retrouvez ce grand entretien ici.

: "Pendant le confinement, affirme Marie Benedetto-Meyer, on a cassé l'idée qu'il s'agissait uniquement d'un privilège de cadre en mettant massivement en télétravail de nombreuses professions : salariés des centres d'appels, des services clients, enseignants, formateurs... Finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait élargir considérablement la palette des activités dites 'télétravaillables'."

: Epidémie, an II, avec une nouvelle rentrée sous le signe du Covid-19. Dans l'univers professionnel, le basculement en télétravail s'inscrira-t-il dans la durée ? Quelles sont les mutations en cours ? Tour d'horizon avec Marie Benedetto-Meyer, maîtresse de conférence en sociologie du travail à l'université de technologie de Tours, et co-auteure de Sociologie du numérique au travail. (MYRIAM TIRLER / HANS LUCAS / AFP)

: Enfin, Les Echos s'arrêtent sur la reprise de l'emploi après la crise liée au Covid-19. Hôtellerie, commerce alimentaire et santé font partie des secteurs les plus demandés.

: Faisons un premier point sur l'actualité :



Des officiers des forces spéciales guinéennes ont affirmé hier avoir capturé le président Alpha Condé, pris le contrôle de Conakry et "dissous" les institutions, lors d'un coup d'Etat condamné par la France.



La résistance anti-talibans dans la vallée du Panchir, unique région qui ne soit pas encore aux mains du régime taliban, a appelé à un cessez-le-feu après des informations faisant état de lourdes pertes au cours du week-end.



Le match Brésil-Argentine, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, a été interrompu au bout de quelques minutes par l'agence sanitaire brésilienne, quatre joueurs argentins étant accusés de violer les protocoles contre le Covid-19. La Fifa a confirmé que la rencontre avait été "suspendue sur décision de l'arbitre", sans préciser s'il sera reporté ou non à une date ultérieure.