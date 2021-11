DIRECT. Covid-19 : après les violences en Guadeloupe, une cellule de crise interministérielle se réunit à 18 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Des milliers de manifestants se sont réunis à la mi-journée à Vienne (Autriche), afin de protester contre l'annonce d'un confinement jusqu'au 13 décembre et de l'obligation vaccinale dès le 1er février. Le parti d'extrême-droite FPÖ a appelé à manifester, mais son leader, testé positif au Covid-19, était absent.







: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu présideront à 18 heures une cellule interministérielle de crise sur la situation en Guadeloupe. "Les ministres condamnent les violences qui se sont déroulées cette nuit (...) 29 individus ont été interpellés la nuit dernière", précise le ministère de l'Intérieur.

: 14 heures, faisons un nouveau point sur l'actualité :



• Le collectif féministe #NousToutes, avec une soixantaine d'associations, de syndicats et de partis politiques, appelle à manifester cet après-midi pour dire "stop" aux violences sexistes et sexuelles et "exiger des politiques publiques à la hauteur". Des manifestations débutent à Paris et dans plusieurs autres villes. Suivez notre direct.





Le Premier ministre Jean Castex a présenté le plan "Destination France" pour relancer le tourisme dans le pays. Le gouvernement souhaite notamment faciliter le "départ en vacances de 50 000 jeunes de 18 à 25 ans, mais aussi de 100 000 seniors par an jusqu'en 2025", a-t-il annoncé.



• Des tirs de la police ont fait plusieurs blessés hier à Rotterdam (Pays-Bas), lors d'une manifestation contre des mesures de confinement partiel.



: Plus de 1,2 million d'accouchements, entre mars 2020 et septembre 2021, ont été analysés pour ces recherches. Selon une vaste étude des autorités sanitaires américaines, le risque d'enfant mort-né est deux fois plus élevé pour les femmes enceintes atteintes du Covid-19 que pour les femmes n'ayant pas contracté la maladie.







: Midi, faisons un nouveau point sur l'actualité de la journée :



• Le collectif féministe #NousToutes, avec une soixantaine d'associations, de syndicats et de partis politiques, appelle à manifester pour dire "stop" aux violences sexistes et sexuelles, et "exiger des politiques publiques à la hauteur". Des manifestations sont attendues dès 14 heures à Paris et dans plusieurs autres villes.





• Jean Castex est en déplacement en Indre-et-Loire aujourd'hui, pour présenter un plan visant à relancer le secteur du tourisme en France, très éprouvé par l'épidémie de Covid-19. Suivez notre direct.

: Bonjour @Marc, des tirs de la police ont en effet fait plusieurs blessés hier lors d'une manifestation contre des restrictions sanitaires à Rotterdam (Pays-Bas). Des personnes participant à ce rassemblement ont incendié une voiture de police, lancé des pierres et déclenché des feux d'artifice.



"Des coups de semonce ont été tirés à plusieurs reprises. À un moment donné, la situation est devenue si dangereuse que les agents se sont sentis obligés de tirer sur des cibles", a justifié la police. Les tirs de la police et ces violences ont fait au moins sept blessés, dont des policiers. Il n'y a pas eu de mort, selon un dernier bilan.

: Bonjour, serait-il possible de savoir ce qui s'est passé aux Pays-Bas où la police aurait tiré sur des manifestants. Pourquoi ces tirs, combien de blessés? y a-t-il des morts? Merci d'avance

: Aux Pays-Bas, une nouvelle manifestation contre des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 a été annulée aujourd'hui à Amsterdam, au lendemain des violences qui ont éclaté à Rotterdam, lors d'une manifestation contre des mesures de confinement partiel.

: Des milliers d'opposants à la vaccination contre le Covid-19 ont manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes d'Australie, afin de dénoncer la vaccination obligatoire, qui n'est toutefois exigée que par quelques Etats et territoires pour certaines catégories professionnelles. D'après la police, jusqu'à 10 000 personnes se sont rassemblées à Sydney.

: "On a besoin d'avoir des données scientifiques pour faire un choix éclairé."





Sur franceinfo, le virologue Bruno Lina, membre du Conseil scientifique, prône "une approche raisonnable et raisonnée" avant de valider l'administration d'une troisième dose pour l'ensemble des Français. D'après lui, "il vaut mieux avoir des évidences scientifiques pour prendre une décision plutôt que de prendre des décisions intuitives".

: Bonjour @msieurrico. Selon les autorités, au moins sept personnes ont été blessées, dont plusieurs policiers, lors de violences au cours d'une manifestation s'opposant à des mesures de confinement partiel hier à Rotterdam (Pays-Bas). Les premiers bilans ne font pas état de décès liés à ces violences.



"Des coups de semonce ont été tirés à plusieurs reprises. À un moment donné, la situation est devenue si dangereuse que les agents se sont sentis obligés de tirer sur des cibles", a déclaré la police, reconnaissant qu'"il y a des blessés liés aux coups de feu tirés".

: 9 heures et quelques minutes, voici un premier point sur l'actualité :



• "Nous allons continuer à nous battre, nous ne lâcherons pas nos pêcheurs", a assuré hier Emmanuel Macron, après l'évocation d'un plan d'indemnisation pour les pêcheurs français qui perdraient leurs licences pour les eaux britanniques.





