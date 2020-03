DIRECT. Coronavirus : l'inquiétude des Français liée au Covid-19 en léger recul, selon un sondage

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Bonjour @alain78 ! Chez franceinfo, comme dans bien d'autres rédactions j'imagine, nous y avons réfléchi. Mais il est très difficile d'obtenir l'identité des patients - secret médical oblige. Mais si une personne concernée passe par là et souhaite témoigner, nous relayerons son message avec plaisir. En revanche, nous avons répondu à une question très souvent posée dans ce live à l'arrivée du Covid-19 en Europe : peut-on guérir de cette infection ? Évidemment, la réponse est oui et c'est d'ailleurs le cas dans la très grande majorité des cas.

: Bonjour France Info, Pourquoi aucun média n'interroge les malades guéris? Pour savoir quel traitement ils ont reçu? comment se sentent-ils? merci d'avance

: Parmi les 285 cas avérés de Covid-19 en France, quatre personnes sont mortes. Il s'agit d'un touriste chinois de 81 ans diagnostiqué à la fin janvier, d'un enseignant de 60 ans, d'une femme de 89 ans qui avait été hospitalisée dans les Hauts-de-France et d'un homme de 92 ans, qui faisait partie du regroupement de cas du Morbihan, décédé mardi à l'hôpital de Vannes. Elles étaient âgées de 60 à 92 ans et souffraient souvent d'autres pathologies.

: Petit rappel des gestes à adopter pour éviter la propagation du virus (et de tous les autres, soit dit en passant).



: le pays se prépare à une intensification de l'épidémie qui touche désormais à la vie quotidienne des Français. Mais dans quels cas risqueriez-vous d'être concrètement infecté par le virus ? Rapports sexuels, transports en commun, nourriture... Nous faisons le point.

: Commençons par un point sur l'actualité :



• Au total, depuis le début de l'épidémie, 285 cas ont été confirmés en France, a indiqué hier soir Jérôme Salomon, direct général de la Santé. Le bilan s'élève toujours à 4 morts. Le plus gros foyer de cas groupés reste dans l'Oise, qui compte 99 cas.



• Emmanuel Macron réunira cet après-midi à l'Elysée les principaux acteurs de la recherche publique et privée engagés dans la lutte contre le coronavirus. Une trentaine de médecins, scientifiques et responsables de laboratoires sont attendus à 16h pour cette réunion autour du président et des ministres de la Santé Olivier Véran et de la Recherche Frédérique Vidal. Son objectif est de "faire un point collectif sur l'état des lieux du virus et des solutions" pour faire face à la crise.



• Le procès des époux Fillon, François et Penelope, entame aujourd'hui sa sixième journée d'audience. La défense les interrogera sur leurs éléments de "preuve", après avoir étudié hier la question de l'emploi présumé fictif de Penelope Fillon auprès de Marc Joulaud, ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale.