DIRECT. Coronavirus : flambée des cas dans le sud des Etats-Unis

: Karine Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, est auditionnée par la commission d'enquête de l'Assemblée ce matin à 10h30. Vous pourrez suivre cette audition dans notre direct.

#SANTE Olivier Véran a annoncé hier une enveloppe de 6 milliards d'euros pour les hausses de salaires des soignants à partir du 1er juillet, somme à partager entre hôpitaux et Ehpad publics et aussi, pour partie, avec le secteur privé. "C'est un bon point de départ, un bon point d'appui", a déclaré Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT ce matin sur franceinfo.





#TERRORISME C'est un procès hors-norme qui s'ouvre aujourd'hui à Paris : pour la première fois, un jihadiste français va être jugé pour des faits commis en Syrie. Tyler Vilus, alias Abou Hafs, est poursuivi pour "direction d'un groupement terroriste", "association de malfaiteurs" et "meurtres en bande organisée" pour des faits commis en Syrie entre 2013 et 2015.





#TRANSPORTS Le trafic sur la ligne B du RER en région parisienne sera "extrêmement perturbé pour la journée de jeudi et vendredi a minima" après le déraillement hier soir près de la gare de Denfert-Rochereau d'un train ne transportant pas de voyageurs, a annoncé jeudi la RATP. "L'interconnexion reste suspendue à Gare du Nord jeudi", poursuit la RATP.



Le rythme des contaminations s'est accéléré de manière alarmante aujourd'hui aux Etats-Unis, notamment au Texas et en Floride. Le nombre de nouvelles infections quotidiennes aux Etats-Unis se rapproche des niveaux records selon le dernier comptage, à 20h30 hier soir, de l'université Johns Hopkins qui fait référence : 2 381 538 cas confirmés pour 121 979 morts.



: Parcours fléchés, port du masque obligatoire, limitation du nombre de visiteurs, distanciation : la réouverture se fait aussi sous haute vigilance. Et pour faire passer ces potentiels désagréments, la société d'exploitation a annoncé une réduction de 50% du prix d'entrée des enfants, a entrepris une campagne de promotion auprès des comités d'entreprise et a facilité les réservations en ligne...



: La célèbre Dame de fer française, la tour Eiffel, qui surplombe Paris du haut de ses 324 mètres, rouvre ce matin au public, espérant attirer les habitants de la région parisienne à défaut des traditionnels touristes étrangers, toujours rares dans la capitale. Dans un premier temps, seules les visites par les escaliers seront possibles, jusqu'au 2e étage.

: Bonjour @Covid19Haiti, j'ai des nouvelles d'Haïti et elles sont assez bonnes ! Alors que le centre olympique haïtien a été reconverti en hôpital d'urgence pour les patients du Covid-19, les lits vides s'alignent par dizaines dans les gymnases. Il semblerait bien que la catastrophe redoutée n'ait pour l'instant pas eu lieu. "Nous sommes ouverts depuis deux semaines et, à date, nous avons reçu deux patients", indique le docteur Rudy Sylien, qui gère ce centre de traitement.

: Bonjour.. Avons nous des nouvelles des cas de covid19, à Haïti ?Merci pour votre exellent travailBonne journée sous le soleil du Finistère

: Bonjour @Geneviève, ne nous énervons pas : voici ce qu'il faut retenir de l'audition du professeur Raoult à l'Assemblée. Si vous voulez revoir, sans intervention journalistique ni contextualisation, l'audition de Didier Raoult, je vous invite à vous rendre sur le site de l'Assemblée, où vous trouverez un replay. C'est juste ici. Bonne journée sur franceinfo.fr !

: On devrait entendre le professeur Raoult ? Et non, on entend juste les présentatrices répéter en boucle !!!

: Auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale hier, le professeur Didier Raoult n'a pas mâché ses mots.





: Le nouveau foyer épidémique est notamment apparu dans un hôtel de Melbourne où étaient logés des Australiens rentrant de l'étranger ainsi que dans un magasin H&M du nord de la ville. L'Etat de Victoria a recensé près de 150 nouveaux cas la semaine dernière, notamment à Melbourne.

: L'armée australienne a annoncé ce matin le déploiement "dans les prochains jours" d'un millier de soldats à Melbourne, la deuxième ville la plus peuplée de l'île-continent, après l'apparition d'un foyer épidémique de Covid-19. Ils aideront notamment à surveiller l'évolution de l'état de santé des voyageurs placés en quarantaine dans des hôtels.

: L'Allemagne a fait état de 630 nouveaux cas de contaminations au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, portant le nombre total d'infections à 192 079, selon les données fournies jeudi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.

#SANTE Un mois après le lancement du Ségur de la santé, Olivier Véran a annoncé hier une enveloppe de six milliards d'euros pour les hausses de salaires des soignants à partir du 1er juillet, somme à partager entre hôpitaux et Ehpad publics et aussi, pour partie, avec le secteur privé.





Le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée, qui nécessitera un accord collectif, entrera en vigueur le 1er juillet et indemnisera les salariés à 84% du salaire net avec un reste à charge de 15% pour les entreprises pour une durée maximale de deux ans, a indiqué l'Elysée, à l'issue d'une rencontre avec les partenaires sociaux.





#ECOLE L'Assemblée nationale a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi une proposition de loi LREM destinée à faciliter la tâche des directeurs d'école, mis à rude épreuve par la crise du coronavirus, mais les oppositions ont déploré un texte "totalement vidé de sa substance".



#CORONAVIRUS Selon l'OMS, le seuil des dix millions de cas de Covid-19 dans le monde devrait être atteint la semaine prochaine alors que l'épidémie n'a pas encore atteint son pic dans la région des Amériques, en particulier en Amérique centrale et du Sud.