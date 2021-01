DIRECT. Campagne de vaccination contre le Covid-19 : Anne Hidalgo étrille les "carences" en logistique de l'exécutif

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Qu'allez-vous trouver dans les kiosques ce matin ? Le Journal du dimanche se demande si la France a "vraiment tout faux" face au Covid-19 ?





: Monaco est-il responsable du taux d'incidence élevé des Alpes-Maritimes ? Christian Estrosi, le maire de Nice, et Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, accusent la politique sanitaire de la principauté d'avoir favorisé la progression de la pandémie dans les Alpes-Maritimes. Pourtant, les données scientifiques manquent pour étayer cette théorie. Retrouvez les explications dans notre article.









: Anne Hidalgo critique sévèrement le gouvernement la logistique du gouvernement en matière de vaccination. "Avec de telles carences, le Débarquement de juin 1944 aurait échoué", juge-t-elle dans les colonnes du Journal du Dimanche. "Depuis la décentralisation, une partie des compétences dépend des collectivités : l'Etat n'est pas capable de faire le dernier kilomètre", estime la maire de Paris.

: Pour Michèle Rubirola, un couvre-feu à 18 heures risque d'être plus nocif que bénéfique car, selon elle, il "va plus favoriser la concentration à certaines heures avant le couvre-feu pour aller faire les courses ou les samedis dans les hypermarchés où on est tous les uns sur les autres pour faire nos courses aussi". "On n'a peut-être pas pris une décision opportune", ajoute-t-elle.

: "Je suis en colère par rapport au couvre-feu à 18 heures."



Michèle Rubirola réagit sur France Inter au couvre-feu avancé à 18 heures dans les Bouches-du-Rhône. Selon elle, "cela empoisonne plus la vie des gens qui travaillent. Marseille, c'est une ville de travailleurs. Ce n'est pas une ville festive, une ville populaire et ce n'est pas dans les habitudes d'aller faire des apéros à droite à gauche".

