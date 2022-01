DIRECT. Après une adoption mouvementée à l'Assemblée, le pass vaccinal va être examiné au Sénat

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: L'agression du député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon Stéphane Claireaux est un signe que "notre démocratie est clairement en danger", selon Agnès Firmin Le Bodo, députée Agir de Seine-Maritime et porte-parole d’Horizons, le parti d’Édouard Philippe. Pour celle qui récemment portée plainte après avoir été menacée de décapitation pour sa prise de position sur le pass sanitaire, "la ligne rouge a été franchie".

: "Il y a eu 322 menaces contre des députés, dont les deux tiers contre des députés de mon groupe de LREM, sur l'année 2021. Nous avons toujours été ouverts au dialogue, mais le dialogue implique que l'on soit deux."



Le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, assure que l'agression dont a été victime le député de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Claireaux, "est de la lâcheté, face à un homme seul et pacifique". "Stéphane, avec qui j'ai échangé cette nuit, est sorti, il les a invités à parler et ils ont refusé. Ils lui ont jeté des algues à la figure avec l'agressivité qu'on a vue", a-t-il ajouté.



: Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, était l'invité des "4 Vérités" sur France 2. Il est revenu sur les difficultés dues au protocole sanitaire dans les écoles. "On met onze millions d’autotests en plus cette semaine et puis on vient en appui, par des cellules départementales, à toutes les pharmacies et les directions d’écoles. Avec des personnels pour aider administrativement les directions d’écoles, on a 1 300 équivalents temps-plein répartis dans les circonscriptions", explique-t-il.











: Les salariés qui le peuvent ont dû retrouver le télétravail trois jours minimum par semaine depuis une semaine, face à la hausse exponentielle des contaminations au Covid-19. Emeline, cadre dans l'industrie pharmaceutique, est rodée à l'exercice mais espère qu'il ne durera pas trop longtemps.

: Autre scénario possible : le virus continue à circuler, surtout en hiver, mais l'immunité collective conférée par l'infection et par la vaccination est suffisante pour prévenir la majorité des formes graves. Un scénario jugé probable par beaucoup d'experts... mais à des échéances allant de quelques mois à quelques années. Pour en savoir plus, découvrez mon article.

: "Dans l'histoire des grandes viroses telles que la rougeole ou la variole, contracter la maladie donnait lieu à une immunité à vie stérilisante, c'est-à-dire qui empêchait d'attraper le virus et de le transmettre."



Premier scénario : l'éradication totale du virus. Malheureusement, cette hypothèse, qui s'est déjà produite dans le cas de la variole, est très improbable, notamment car l'infection au Covid-19 ou les vaccins ne permettent pas d'éviter de l'attraper de nouveau.

: Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a suscité une lueur d'espoir en assurant que la cinquième vague de Covid-19 serait "peut-être la dernière". La fin du Covid-19 est-elle vraiment pour bientôt ? J'ai demandé à des scientifiques à quoi pouvait ressembler la fin de la pandémie.







: Pour Valérie Pécresse, le pass vaccinal, actuellement en discussion au Parlement, doit être "strictement réduit dans le temps" pour "protéger les Français". Selon la candidate de la droite, il faut qu'"il soit supprimé (...) dès qu'on aura un reflux de la pandémie". La présidente de la région Ile-de-France dit ne "pas vouloir atteindre à la liberté [des Français] plus qu'il n'est nécessaire et c'est ça le risque avec un pass vaccinal sine die".

: "Si un reconfinement était nécessaire, on ne pourrait pas reconfiner des personnes qui ont fait l'effort de faire trois doses de vaccin", déclare Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, sur franceinfo.

: Bonjour @Ano, effectivement, un nom effrayant est devenu pendant quelques heures le mot-clé le plus utilisé sur le Twitter français : Deltacron. Le résultat de l'annonce d'un professeur de l'université de Chypre, vendredi, affirmant avoir découvert un nouveau variant du virus responsable du Covid-19. Il le décrit comme "combinaison" de Delta et Omicron, d'où le surnom qu'il lui a attribué. Mais des scientifiques ont mis en doute ses conclusions. Vous en saurez plus en lisant cet article.

: Bonjour j'ai vu sur un réseau social qu'un venait de découvrir un nouveau variant mélange de Delta et Omicron. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse. Belle journée à vous

: "Il y avait une voiture qui était chargée d'algues, de goémon, et les gens ont commencé à m'en lancer à la figure. Cela ressemblait à une lapidation."





Le député La République en marche de Saint-Pierre et Miquelon, Stéphane Claireaux, annonce sur franceinfo qu'il va porter plainte après avoir été agressé devant son domicile en marge des manifestations contre le pass sanitaire de dimanche 9 janvier.

: L'agression de Stéphane Claireaux, député de Saint-Pierre et Miquelon, en marge d'une manifestation contre le pass sanitaire, a fait réagir la ministre de la Mer Annick Girardin. "Il a été violemment agressé et c'est un scandale", a-t-elle assuré sur franceinfo. Stéphane Claireaux voulait "échanger, défendre son point de vue et cela a dégénéré", a-t-elle ajouté, réclamant que "les agresseurs soient identifiés et poursuivis".