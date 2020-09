Désintox. Non, le gouvernement n\'a pas modifié les indicateurs du Covid-19

Le gouvernement aurait-il modifié les indicateurs du Coronavirus, afin de mieux faire passer le message d'une aggravation de la situation sanitaire ? C'est ce que suggère le journaliste David Pujadas, qui le 27 août dernier, a lancé un appel au calme sur le plateau de LCI : « On met les points sur les I, n’ayez pas peur ! Ne paniquez pas ! »

Alors que le spectre d'une "seconde vague" de Covid agite la France, l'animateur s'appuie sur deux cartes, publiées par le gouvernement. L'une, du 27 août, montrant 21 départements en rouge, où les autorités sanitaires estiment que la circulation du virus est "active". L'autre, datée du 28 mai 2020, montrant une carte presque toute verte, où seule l’Ile-de-France et deux départements d’outre-mer (Mayotte et Guyane) sont en orange.



Mais selon David Pujadas : les indicateurs utilisés par le gouvernement pour faire ces calculs auraient changé entre temps. « Si on reprend les mêmes indicateurs, on aurait exactement la même carte verte. Mais non, on nous a présenté une autre carte ».



Certes le gouvernement utilise plus de critères pour fabriquer sa carte, par exemple la hausse du nombre de clusters, mais d'après les calculs de Désintox, cela n'aurait pas abouti à une carte “toute verte”, si les critères étaient restés les mêmes. En synthétisant les quatre indicateurs utilisés à cette époque (le taux d'incidence, le nombre de reproduction du virus, le taux de positivité des tests, et le taux d'occupation des lits en réanimation), cela aurait donné 4 départements en rouge (Gironde, Rhône, Var et Guyane), 84 départements en orange et 13 en vert. Une carte orange peut-être mais loin de la "carte verte" de David Pujadas.

