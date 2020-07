''La magie opère, on en profite enfin !'': au Cap d'Agde, les premiers vacanciers tentent d'oublier un peu le confinement

Au Cap d'Agde, dans l'Hérault, les premiers vacanciers, quoiqu'encore peu nombreux, entendent bien profiter de leurs vacances pour oublier un peu la crise du coronavirus.

Après le confinement imposé à cause du coronavirus, des centaines de kilomètres et après, la récompense : la Méditerranée. Le sable est encore brûlant de la journée, les transat sont installés. Au Cap d'Agde, dans l'Hérault, les premières baignades commencent à peine mais la tente est installée au camping, les affaires déballés et le maillot enfilé. Cécile est venue de Nancy et observe le soleil couchant.

''On en profite enfin...''

''La magie opère ! On est arrivés, on en profite enfin. Un moment de détente en famille, au bord de la mer !'' , s'enthousiasme-t-elle. 'Trop chaude'', ''pas assez fraîche'' : sur la température de l'eau, les avis sont partagés et ce sont les enfants, finalement, qui sont les plus téméraires. Emma, 4 ans n'a pas hésité une seconde à se jeter à l'eau.

J'adore ça ! J'ai couru dans l'eau et je suis resté longtemps...Emma, 4 ansà franceinfo

Sur la plage, peu de monde pour l'instant, et les habitants trouvent même que la saison a du mal à démarrer. Ils peuvent compter sur Romain et sa famille qui n'ont pas hésité une seconde à venir sur les côtes du Sud. ''On n'est pas dans les psychoses, philosophe-t-il. On n'est pas dans ces psychoses, on vit et puis c'est tout !'' Toute la famille a désormais quinze longues journées de farniente à occuper : soleil, bronzette, détente. Le rêve.