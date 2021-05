DIRECT. Covid-19 : la décrue se poursuite en réanimation, à la veille de la première étape du déconfinement

Ce qu'il faut savoir

Des chiffres en encourageants, à la veille de la première étape du déconfinement. Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation a poursuivi sa décrue samedi 1er mai, pour le cinquième jour consécutif, avec moins de 5 600 patients enregistrés, selon les chiffres de Santé publique France. Le total des patients à l'hôpital a lui aussi continué à reculer, à 28 603 contre 28 930 la veille. On dénombre 195 malades du Covid-19 morts à l'hôpital ces dernières 24 heures contre 271 la veille, portant le nombre total de décès à plus de 104 735 depuis le début de l'épidémie au printemps 2020. Suivez notre direct.

Le taux d'incidence repasse sous la barre des 400 à Paris. C'est un indicateur particulièrement suveillé car il conditionne les mesures de déconfinement. Le taux national d'incidence (nouveaux cas) est désormais de 268 cas pour 100 000 habitants. Il ne reste plus que six départements touchés par un taux supérieur à 400 cas : la Seine-Saint-Denis (461), le Val-de-Marne (450), le Val-d'Oise (441), les Bouches-du-Rhône (412), la Seine-et-Marne (405) et l'Essonne (403). L'Oise et Paris sont passés sous cette barre.

La limite des 10 km levée lundi. Comme annoncé les autorités, la première étape du déconfinement entre en vigueu lundi 3 mai. Les déplacements ne seront plus limités à 10 kilomètres à partir de cette date. En revanche, le couvre-feu est maintenu jusqu'au 30 juin. Il passera à 21 heures le 19 mai et à 23 heures le 9 juin.

10% de la population totalement vaccinée. Selon les données portant sur la journée du 30 avril, la France a désormais passé le cap des 10% de sa population ayant reçu ses deux doses (ou la seule dose du vaccin Janssen), soit 6,77 millions de personnes vaccinées. Par ailleurs, 13,3% des gens ont bénéficé d'une première injection, soit 8,83 millions de personnes supplémentaires. En moyenne, sur les sept derniers jours, près de 248 000 personnes ont reçu leur primo-injection chaque jour.