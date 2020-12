Covid-19 : la conférence de presse de Jean Castex très attendue

Le 15 décembre marquera-t-il la fin du confinement ? "A priori, oui, explique la journaliste Astrid Mezmorian, en direct de l'avenue de Ségur, à Paris, jeudi 10 décembre. Cette date pourrait être assortie d'un couvre-feu avancé, non plus 21 heures comme l'avait dit le chef d'État, mais peut-être 20 heures voire 19 heures".



Le monde de la culture mutiplie les appels

Qu'est-ce qui pourra rouvrir à partir du 15 décembre ? "Les musées peut-être, selon différentes sources. Pour les théâtres et les cinémas, c'est moins sûr", rapporte la journaliste. Le monde de la culture multiplie les appels au président, mais rien n'est encore arrêté. "Il y aurait encore trop de monde dans les rues, selon l'exécutif, en cette période de courses de Noël. Le ministre de l'Intérieur pourrait annoncer davantage de contrôles très rapidement. Un tour de vis pour le 31 décembre n'est pas non plus exclu, les arbitrages sont toujours en cours", rapporte Astrid Mezmorian.

