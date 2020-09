Coronavirus : les associations continuent d'aider les plus démunis

Tous les jours, dans l'entrepôt du Secours Populaire à Roubaix (Nord), des bénévoles préparent des colis d’urgence avec des produits de première nécessité, mais aussi d’hygiène et de confort. Ce dispositif a été improvisé pendant le confinement, mais il perdure encore aujourd'hui. Environ 850 familles supplémentaires ont rejoint les 7 000 bénéficiaires déjà inscrits. Ceux qu’on appelle les travailleurs pauvres, qui doivent survivre avec seulement 8 euros par jour, sont venus grossir les rangs des associations.

L'équivalent de deux ans de denrées

"Quand on a commencé à faire les colis d’urgence pendant le confinement, on ne s’attendait pas à avoir autant de monde jour après jour, explique Nora Chiheb, responsable du Secours Populaire de Roubaix. Il est évident pour nous qu'il fallait continuer après le confinement." En six mois, le Secours Populaire de Roubaix a distribué l’équivalent de deux ans de denrées.

