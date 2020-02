Covid-19 : vers un monde sans contact ?

En Corée du Sud, un drive du nouveau genre a fait son apparition. Ici, on ne fait pas la queue pour récupérer un repas, mais pour se faire dépister du Covid-19. Cette méthode, inédite, a été mise en place pour limiter les contacts entre de potentiels malades du nouveau coronavirus et les autres personnes. "De plus en plus de gens viennent ici, car ils sont inquiets de se retrouver dans des petites salles pour faire des tests. Nous pensons qu'ici, en plein air, c'est beaucoup plus sur", explique l'un des membres de l'équipe médicale qui organise ce dépistage.

Limiter les contaminations

Un peu partout autour du globe, les autorités comme certaines entreprises proposent des services afin de limiter au maximum les contacts entre les gens, pour éviter de nouvelles contaminations. Dans des taxis chinois, les clients et le conducteur sont ainsi séparés par une bâche de plastique. Le pays, foyer mondial de l'épidémie, a aussi recours à des ascenseurs sans contact.

