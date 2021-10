Covid-19 : une situation qui évolue dans le monde

En Russie, le cauchemar du Covid-19 semble interminable. Samedi 23 octobre, des chiffres records ont été annoncés : près de 37 678 nouveaux cas et plus de 1 000 décès ont été déclarés. Dans un hôpital de Kazan, il n'y a plus assez de lits pour les patients. "La plupart de nos patients développent la maladie extrêmement rapidement", témoigne un médecin. Seulement 33% des Russes sont vaccinés. Un nouveau confinement de la Russie a été annoncé par Vladimir Poutine.

Un retour des cas au Royaume-Uni

Alors que les gestes barrières ne sont plus appliqués au Royaume-Uni, près de 50 000 cas sont comptabilisés chaque jour. "On demande vraiment une action de la part du gouvernement", témoigne Linda Bauld, professeure de santé publique. Un tiers de la population n'est pas complètement vaccinée, comme en Allemagne, où l'épidémie reprend localement comme dans une commune de Bavière. "Le problème, ce sont les gens qui ne sont pas vaccinés", déclare une habitante. En Australie, à Melbourne, on célèbre la fin d'un long confinement.