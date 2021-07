Covid-19 : un cluster de 78 personnes à Lille dans une discothèque

L'épidémie de Covid-19 progresse. Plus de 22 000 cas de contaminations ont été enregistrés ces dernières 24 heures, et les foyers se multiplient dans les discothèques. 78 cas ont été recensés dans une discothèque à Lille (Nord).

"Depuis hier, cette boîte de nuit (The Room) est considérée, par l'Agence Régionale de Santé, comme un foyer de contamination", introduit la journaliste Léa Wolber. 78 personnes ont été testées positives au Covid, elles ont toutes fréquenté le même établissement entre le 13 et le 17 juillet. Dans la nuit de lundi 19 à mardi 20, un client et un employé ont présenté les premiers symptômes du virus.

Établissement fermé pour un temps



"Dans un premier temps, six cas ont été détectés. Puis grâce au système de traçage, l'ARS a pu remonter la chaîne de contamination, 78 personnes sont positives, ce sont des jeunes entre 19 et 26 ans. Tous les clients qui ont fréquenté cette boîte de nuit dans la dernière semaine sont invitées à se faire tester. L'établissement est fermé ce week-end et le restera probablement le week-end prochain", conclut la journaliste Léa Wolber, depuis l'établissement où toutes ces contaminations ont eu lieu.