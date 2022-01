Covid-19 : un bracelet connecté pour suivre les patients à distance

Le Covid-19 continue de sévir en France. Toujours aussi dangereux, le virus peut créer un Covid long qui nécessite une prise en charge bien après l'hospitalisation. Pour garder le contact avec un patient susceptible de faire une rechute, le bracelet connecté a été mis en place depuis un an. Comme c'est le cas dans le Var, où une équipe de France Télévisions est allée suivre des personnes l'utilisant.

Suivre les patients en temps réel

Il y a quinze jours, Joanna Caligaro a eu accouché de son fils, Diego. Sa grossesse a été marquée par le Covid-19. "J'ai commencé à être de plus en plus essoufflée, à avoir du mal à respirer et j'ai dû être hospitalisée", se remémore-t-elle. Les symptômes ne diminuant pas, le médecin lui remet une bombonne d'oxygène et un bracelet connecté. Grâce à ce dispositif relié à une application, le personnel médical reçoit des informations en temps réel, ce qui facilite la prise en charge. Ce bracelet est également utilisé pour d'autres patients atteints de pathologies respiratoires.