Covid-19 : un bilan positif de la vaccination ?

Pour le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 26 août, les chiffres sont "sans appel" : une personne vaccinée a six fois moins de risque d'être infectée qu'une personne non-vaccinée, et huit fois moins de risque de développer une forme grave du Covid-19 en étant vaccinée.

Profil des patients en réanimation

Quel est le profil des 2 200 patients encore en réanimation ? Ce sont surtout "les plus âgés", indique le médecin. Environ la moitié des gens en réanimation ont en effet plus de 60 ans. Une personne sur 10 de plus de 60 ans n'est toujours pas vaccinée, et n'a même pas reçu une première dose. Malgré tout, "un tiers des patients en réanimation a entre 40 et 60 ans", ajoute le médecin. Une personne sur cinq dans cette tranche d'âge n'a pas encore fait sa première injection.

