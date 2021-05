Covid-19 : seulement 207 000 tests salivaires réalisés dans les écoles sur les 400 000 promis

Sur les sept derniers jours, plus de 9 500 élèves et près de 800 professeurs ont été testés positifs.

Sur les 322 064 tests salivaires qui ont été proposés dans les écoles maternelles et primaires la semaine dernière, seuls 207 554 tests ont été effectivement réalisés lors de cette semaine de rentrée, indique un bilan publié vendredi 7 mai par l'Éducation nationale. Le gouvernement avait promis de déployer 400 000 tests salivaires dans les écoles maternelles et primaires pour la semaine de reprise du 26 avril. Le taux de positivité des tests réalisés est de 0,18 %.

32 établissements scolaires fermés pour cas de Covid

D'après ce bilan hebdomadaire, 32 établissements scolaires sont actuellement fermés dans le pays en raison de cas de Covid-19, ce nombre inclut 25 écoles (maternelles et primaires), six collèges et un lycée. C'est l'académie d'Orléans-Tours qui est la plus touchée avec quatre établissements fermés. La semaine précédente 19 écoles étaient fermées en France, les autres établissements n'avaient pas encore repris les cours en présentiel.

Dans les sept derniers jours, 9 536 cas de Covid-19 ont été recensé chez des élèves, 768 as chez des personnels.